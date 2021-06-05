By Bijan P. Ameli

Q: I would like to create and manage a fund for investments in various securities of public and private companies in Massachusetts. Do I need to register as an investment adviser with the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Massachusetts Securities Division?

Bijan Ameli is an attorney in McLane Middleton’s Woburn office and is admitted to practice in Massachusetts. He can be reached at bijan.ameli@mclane.com.

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