Q: I would like to create and manage a fund for investments in various securities of public and private companies in Massachusetts. Do I need to register as an investment adviser with the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Massachusetts Securities Division?
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Bijan Ameli is an attorney in McLane Middleton’s Woburn office and is admitted to practice in Massachusetts. He can be reached at
bijan.ameli@mclane.com.
Know the Law is a bi-weekly column sponsored by McLane Middleton. Questions and ideas for future columns should be emailed to
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