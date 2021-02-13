THE COVID-19 pandemic in 2020 brought a halt to many activities, but it did not prevent a surge of both new and experienced individual investors from getting involved in the stock market, according to a recent FINRA study.
FINRA, the Financial Industry Regulatory Authority, regulates brokerage firms.
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