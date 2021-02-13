Julie Jason's Your Money column sig

THE COVID-19 pandemic in 2020 brought a halt to many activities, but it did not prevent a surge of both new and experienced individual investors from getting involved in the stock market, according to a recent FINRA study.

FINRA, the Financial Industry Regulatory Authority, regulates brokerage firms.

Julie Jason, JD, LLM, is an author and personal portfolio manager at Jackson, Grant of Stamford, Conn. She welcomes questions and comments at readers@juliejason.com.

Saturday, February 13, 2021