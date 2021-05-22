ConvenientMD Urgent Care

ConvenientMD operates 12 urgent care centers in the Granite State, six in Maine and 12 in Massachusetts.

 DAVID LANE/UNION LEADER

C onvenientMD started with one urgent care clinic in Windham nine years ago. It hopes to reach 80 locations five years from now.

The Portsmouth-based company operates nearly 30 clinics in New Hampshire, Maine and Massachusetts. It expanded its offerings this past year to test for COVID-19 and opened a lab to handle the demand.

ConvenientMD Urgent Care

X-ray Technologist Alondra Patterson-Rondon sets up at ConvenientMD Urgent Care in Merrimack.
ConvenientMD Urgent Care

Staffers at work at ConvenientMD Urgent Care in Merrimack. The company’s clinics typically include 10 to 12 exam rooms and provide services such as X-rays, lab work, blood work, EKG and IV hookups.
ConvenientMD Urgent Care

Medical Assistant Jenn Giroux performs a PCR COVID-19 test at ConvenientMD Urgent Care in Merrimack last week.

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