C onvenientMD started with one urgent care clinic in Windham nine years ago. It hopes to reach 80 locations five years from now.
The Portsmouth-based company operates nearly 30 clinics in New Hampshire, Maine and Massachusetts. It expanded its offerings this past year to test for COVID-19 and opened a lab to handle the demand.
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