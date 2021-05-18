FILE PHOTO: U.S. Treasury Secretary Yellen joins White House Press Secretary Psaki for the daily press briefing at the White House in Washington

Treasury Secretary Janet Yellen speaks as she joins White House Press Secretary Jen Psaki for the daily press briefing at the White House earlier this month. 

 REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

WASHINGTON -- Treasury Secretary Janet Yellen tried to sell President Joe Biden's $2.2 trillion corporate tax hike and infrastructure plans to the U.S. Chamber of Commerce on Tuesday, saying that the proposals will improve the profitability and competitiveness of American corporations.

Yellen told a Chamber online conference that the "American Jobs Plan" infrastructure investments would have a direct payoff to the American people, create jobs and simply "return the corporate tax rate toward historical norms."

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