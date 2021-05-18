WASHINGTON -- Treasury Secretary Janet Yellen tried to sell President Joe Biden's $2.2 trillion corporate tax hike and infrastructure plans to the U.S. Chamber of Commerce on Tuesday, saying that the proposals will improve the profitability and competitiveness of American corporations.
Yellen told a Chamber online conference that the "American Jobs Plan" infrastructure investments would have a direct payoff to the American people, create jobs and simply "return the corporate tax rate toward historical norms."
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