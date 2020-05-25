PRINCIPAL’S LIST
GRADE 9: Melissa Alhamis, Fritzgerald Aristor, Ian Auger, Makenzie Berleth, Gage Dyche, Nicolas Guerra, Jamie Lemire, Brian Mokua, Daniel Neville, Matthew Niemaszyk, Alexandria Norwesh, Katherine Scali, Nathaniel Shipman, Colin Tran
GRADE 10: Conor Bosworth, Sarah Bradley, Erin Cusson, Courtney Ingham, Matthew Miclette, Wyatt Mullen, Kelsi Mumford, Ashley Sewall, Maeve Smith, Alexis Spradling, Caroline Vanderburgh
GRADE 11: Mary Durant, Nyjur Majok, Laci Reed
GRADE 12: Christopher Chow, Andrew DiCroce, Sara Doucet, Gregory Fallon, Jasper Fougere, Madeline Kane, Amou Malwal, Julia McCann, Estela Raya-Fouts, Liam Ryan, Rebecca Scali, Parisa Tabiatnejad, John Thibault, Jacob Wenger
HIGH HONORS
GRADE 9: Ashleigh Berge, Devan Booth, Carolyn Burleigh, Seana Casey, Ethan Chow, Rileigh Clifford, Lena Cook, Adriana Coviello, Frances Davalos, Bryna Dunn, Antonio Giovagnoli, Ethan Healy, Connor Hermann, Liam Hodge, Jennifer Kalin, Sean Kuhlhoff, Caitlyn McBrien, Monica Melton, Mikayla Murray, Rachel Ndahayo, MaryCatherine Neville, Tyler Nolan, Aidan Palmeter, Patrick Schwamb, Drew Stephen, Austin True, Joseph Voveris, Caleb Wenger
GRADE 10: Olamilekan Adeoya, Hunter El-Azem, Tyler Geffrard, Eamon LaPalme, Finn McDonough, Ava Prieto, Adam Saich, Thomas Saluto, Elisabeth Schmitt, Emma Service, Brady Spradling, James Thibault, Griffin Tomko
GRADE 11: Botros Alisandro, Brandon Boss, Dillon Brady, Jonathan Cook, Meghan Dolley, Sophia Fechke, Colby Guinta, Megan Holleran, Emma Kane, Colin McHugh, Nathan Meeker, Louis Rosenthall, Sophia Rossetti, Ryan Stultz, Olivia Trapane, Thomas Villemure
GRADE 12: MaryElaine Algeo, Lauren Barry, Richard Burleigh, Declan Clougherty, Owen Cook, Andy Dau, Ethan Eichmann, Mikayla Gendron, Ryan Glass, Timothy Guman, Peter Hamill, Alexis Jones-Guillemette, Marc L’Heureux, Saika Louiville, Emma Maslowski, Connor McBrien, Erin O’Brien, Isabel Pearson, Skylar Saunders, Patrick Shevchik, Matthew Simmons, Olivia Twitchell
HONORS
GRADE 9: Nora Alnahas, Samantha Ashooh, Nyresh Bol, Quinn Booth, Nicholas Bourn, Benjamin Canny, Jason Duhaime, Tate Flint, Colton Gooden, Jack Guinta, Sebastian Roy, McKenna Ulmer, Brady Watts, Katherine Webber, Tyson Whittaker
GRADE 10: Theodore Boyd, Kylie Eichmann, Daniel Evans, Keira Gilman, Marie Hamill, Veronica Landry, Jessica Lemire, Jianna Lora-Salazar, Kiara McCellon, Naomi McCellon, Alexander Mulkigian, Joshua Salzman, Peyton St. John, Nicholas Stilkey, Bijan Tabiatnejad, Jacob Tarr, Icean Taylor, Charles Tremblay
GRADE 11: Gabrielle Blomquist, Cadin Booth, Alyson Carrier, Nathan DelMonte, Seairah Demers, John Ecklund, Alyssia Farias, Laura Gamelin, Samuel Hall, Rheya King, Kenneth Knight, Emily Lucinskas, Dylan Purdy, Matthew Rogers, Finnian Smith, Owen Tomko, Jenna Torgersen, Denise Wani
GRADE 12: Eliza Blomquist, Delaney Bombara, Benjamin Bourn, Ryan Brewitt, Jacob Brown, Isabella Clougherty, Joseph Craighead, Patrick Dunn, Sheila El-Azem, Avery Fraser, Michael Guman, Payton Mahoney, Devin Quirk, Emily Reedy, Sarah Shipman, Cade Williams, Emma Wright