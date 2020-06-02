PRINCIPAL'S LIST
GRADE 9: Nour AbiFarah, Issac Camacho, Lottie Emery, Elizabeth Fahel, Hannah Glynn, Irfan Hasanovic, Avery Hicks-Vaillancourt, Sadie Mae Helena Jackson, Dana LeClair, Angelee Nos, Rebecca Richards, Kristen Winslow
GRADE 10: Maria Amokrane, Chloe Beaudet, Laura Bregu, Reece DesRochers, Brody Disko, Patrick Feeney, Ella Hanson, Gracia Kalambay, Madison Lacroix, Tina Nguyen, Samikshya Pahari, Melissa Ramirez, Zoey Szumiesz, Gabriella Tozaj
GRADE 11: Kevin Belem, Jordan Escabi, Ikechukwu Ezeugwu, Deborah Fahel, Joshua Hill-MacAskill, Mya Joseph, Seanna Kelly, Mikayla Millard, Peter St. Germain, Owen Strandson
GRADE 12: Ena Bajramovic, Beressa Black, Tiffanie Cheng, Abigail Chretien, Steven Emery, Pamela Martinez Fuentes, Lauren Myers, Peter Pham, Chloe Racicot, Omaima Serhan, Kevin Shegani, Norvin Tozaj, Adubari Vite, Kyue Woods
HIGH HONORS
GRADE 9: Janyla Abreu, Cade Bearfield, Alexa Cabrar, Eoghen Camacho, Shelbi Camire, Jayson Collado, Nicholas Gagnon, Logan Green, Linelis Inoa, Caleb Lawrence, Ian Letson, Emelie Mejia, Shahd Mohamed, Shanelys Montalvo, Ella Nadeau, Nyanakuak Piok, Alexander Sousa, Paige Szumiesz, Kailia Thomas, Laysha Valentin Lopez
GRADE 10: Jan Acevedo, Zachery Ballam, Kassidy Benson, Deepa Bhujel, Zachary Bouley, David William Chestnut, Elvir Cikaric, Theodore Deel, Emily Deleault, Mateus Ferreira Da Costa, Ashanti Garcia Avila, Samaiya George, Leen Ghanayem, Gunner Gunski, Victoria-Rose Ingle, Olivia Masewic, Kathleen McCollem, Michael McNally, Alexsi Mercado, Olivia Page-Howe, Britney Pomerleau, Aniyah Poulin, Jayson Silva-Dally, Sydney Starling
GRADE 11: Lubungyo Amisi, Aldin Bejtovic, Lily Brault, Y Dang, Alyna DeFruscio, Alyssa Denis, Elizabeth Downs, Daniel Ducasse, Colby Durham, Christopher Fiorenza, Bruna Flor Machado, Hidemar Gatase, Abigail Hall, Nicholas Jones, Brady Krause, Tarik Krestalica, Kiandra Lawrence, Ezequiel Mora, Tabitha Page, Caleb Pelchat, Depisha Rai, Jordan Richards, Nevaeh Iliya Rosa, Madison Schofield, Camden Soucy, Abigail St. Jean, Stephanie Sullivan, Jamal Tyler, Ashlee Underwood, Kendrik Walsh, Jaylen Whitehead, Dionna Williams, Nicholas Young
GRADE 12: Victoria Alcus, Dylan Bolduc, Danisha DeHut, Gloria Denis, Francis Echeverria, Kevin Johnson, Dino Koco, Jaxson Lortie, Alexandra Marcoux, Paige McNamara, Danna Mejia Melo, Ashley Merced, Nakeishary Pacheco, Kimiya Parker-Hill, Delaney Riley, Alyssa Rockwell, Adeleine Schmitt
HONORS:
GRADE 9: Sajid Abdul Aziz, Shukuru Bahera, Jocelyn Banks, Fatima Barrientos Alvarez, Christine Batchelder, Neeven Beda, Chantel Blanchette, Emma Bolduc, Katie Casey, Brady Clegg, Angely Diaz, Madisen Dinsmore, Jasmine Edwards, Zeta Grimaldi, Ava Guzman, Ryan Kelly, Devon Laflamme, Zackary Lambert, Ayushma Limbu, Anisha Lohar, Rodrigo Martinez Magana, Amber Mathison, Alexys McCall, River McGann, Alice McKay, Christian Morency, Tendayi Nyatsambo, Batani Ofori, Samantha Petroules, Kyleigh Pierce, Farah Qureshi, Jomar Ramos, Trenton Rice, Xiomara Rivera, Jessica Rodrigues, Jatziel Rodriguez Figueroa, Maiah Sanborn, Jewel Simmons, Zion Soto, Ederlin Suazo Rojas, Kushal Tamang, Glen Thayer, Kaitlyn Therrien, Jazmin Torres, Angel Umana, Lukas Valencia, Benjamin Ward, Logan Westcott, Caden Young
GRADE 10: Diana Aviyants, Grady Barber, Favour Ben-Okafor, Joeliz Chavez, Colleen Corbeil, Olivia Culver, Logan Ducasse, Jhomar Escobar Anaya, Anna Fabelio, Harmony Gagnon, Colleen Graf, Alisha Guzman, Julia Hansly, Kevin Jewett, Sydney L'Heureux, Daniel Leavy, Chance Lodi, Michael McCall, Riley McNamara, Cheyanne Millette, Carlee O'Neil, Scot Ogden, Angelica Perez, Jacob Plamondon, Austin Reiss, Annies Rivera, Ellie Stewart, Annie Tshibal, Bailey Venturini, Mikayla Veziris
GRADE 11: Anya Ahmed, Shalimar Almodovar, Matthew Andries, Ricardo Ayala, Mark Basnett, Jewel Belanger, Matthew Bishop, James Cavanaugh, Rosemarie Feeney, Carson Filardo, Ashley Gagnon, Kritika Ghaley, Chenoa Gomez Acevedo, Courtney Gustafson, Natalie Gutierrez, Annika Jankie-Widlund, Dimeetria Jean Pierre, Adnan Jusufovic, David Kenney, Sean Lamson, Bailey Lister, Donna Luong, Mackenzie Maloney, Raven McGann, Nathaniel Mendez Colon, Shreejana Mongar, Liem Namiot, Kelsey Paradis, Nyanriak Piok, Julia Playda, Adam Podsadowski, Sarah Poist, Rawshawn Prescott, Aashray Raut, Donald Rousseau, Ella Sferrazza, Kinley Tamang, Manish Tamang, Sonam Tamang, Abuk Teng, Timothy Trinh, Bryan Truong, Breanna Violette, Alexsus Wilkinson, Althea Wing
GRADE 12: Alexia Albertini, Zainab Ali, Trinity Birmingham, Olivia Deleault, Beely Destine, John Durand, Camden Fitzpatrick, Franchesca Gomez Acevedo, Lacides Gonzalez Veras, Jennifer Granados, Kaylee Hilliard, Tatyana Ireri, Sima Kalogaropoulos, Lee Kane, Garang Kuol, Kyrah Malette, Arianny Martinez, Codey Martioski, Amna Mustafic, Alisha Natabo, Joshua Pare, Amber Partlow, Amanda Ricard, Jan Carlos Rosario Hernandez, Milagros Saldarriaga Larrea, Caden Sullivan, Victor Velez, Hannah Walton